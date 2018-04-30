【ＦＯＣＵＳ】台灣「補刀」中興試水溫，「火藥桶」形勢添詭譎

【ＦＯＣＵＳ】中美貿易戰高層談判本周將於北京揭幕之際，台灣冷不防「補刀」，宣布對

中興通訊（００７６３）（深：００００６３）等兩間中興系公司實施芯片等「戰略性高科技貨

品」出口管制，勢令已陷入休克狀態的中興命懸一線。

聯想解放軍近日在東南沿海跨晝夜實彈演練，以及轟６、殲１１等戰機多次繞島飛行，台灣

此時跟隨美國打出「科技牌」，會否令台灣加速變成內地《環球時報》所說「西太平洋上的火藥

桶」，形勢更添詭譎。



＊剎手鐧尚未祭出，暗指華為＊



科技顧問公司Ｃａｎａｌｙｓ統計顯示，中興智能手機約６５％採用美國高通芯片，其餘大

部分則向全球智能手機芯片「三哥」台灣聯發科採購。除了中興，小米、ＯＰＰＯ、魅族等大陸

手機製造商亦計劃或正使用聯發科芯片Ｈｅｌｉｏ Ｐ６０。

儘管聯發科指，「停止向中興出售芯片是誤讀」，公司正積極準備相關文件申請中興貨品出

口許可證，台灣貿易局高層亦稱，將中興列入管制，是因擔心台灣廠商違反國際法規，但分析認

為，台灣今次是以中興試水溫，針對大陸科技軟勒的籌碼遠未打完。

其中，剎手鐧之一暗含替華為代工的台積電。儘管華為擁有自主設計的麒麟９７０芯片，但

芯片量產則仰賴台積電。與擁有１０納米先進生產線的台積電相比，內地京東方的１４納米技術

仍在研發階段。倘若沒有台積電的代工，如何實現一平方厘米內集成５５億個電晶體的芯片量產

，對華為無疑是巨大威脅。



＊劍拔弩張，蔡英文掰回一局＊



當全球關注兩韓表面上「一笑泯恩仇」之際，台海局勢卻日漸悄悄地劍拔弩張。自台灣行政

院長賴清德月中發表自稱「務實的台獨工作者」言論後，本月１８日起，解放軍在台海軍事動作

頻頻，除了實彈軍演、繞台飛行，遼寧艦航母編隊更首次在西太平洋起降戰機。

因應解放軍動作，美國Ｂ５２戰略轟炸機上周二（２４日）模擬在中國東沙島附近發射戰斧

導彈，距廣東海岸最近僅２５０公里。此外，美國國務院稍早批准以商售管道向台灣輸出關鍵潛

艇技術。潛艇被大陸視作進攻性武器，一直強烈反對對台出售。

上周五（２７日）「文金會」當天，台灣「總統」蔡英文表態稱，樂意在不設政治前提、對

等原則之下，跟大陸領導人見面。話音剛落，台灣經濟部國際貿易局同日就宣布對中興實施出口

管制，時機巧合耐人尋味，看似對中國大陸軍事重壓毫無還手之力的台灣可謂藉此成功掰回一

局。

繼指「核心技術是國之重器，要加速推動信息領域核心技術突破」的國家主席習近平，再最

新強調「要加快在晶片技術上實現重大突破」。看來，中國「大國無強芯」的軟肋一日未解決，

貿易戰或一日難言勝。（經濟通通訊社記者 俞瑾）

