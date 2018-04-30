【本港樓市】代理：踏入今年樓市全面升，４３１平方呎以下升幅勁

《經濟通通訊社３０日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，踏入２０１８年，

樓市全面展開升浪，小型單位入場費相對較低，備受用家追捧，以致Ａ類單位（即實用面積少於

４０平方米或４３１平方呎）平均售價升幅最為顯著。

今年第一季九龍Ａ類單位的平均售價為４０３萬元，首次升破４００萬元水平。九龍區細單

位樓價的升幅亦是三區中最大，較２０１７年第四季的３７５萬元上升７﹒５％，主要是追回早

前落後的升幅。



＊今年首季Ａ類單位平均金額為４４６萬元＊



新界方面，今年首季Ａ類單位平均金額為４５１萬元，首次升破４５０萬元水平。比較

２０１７年第四季的４２７萬元，２０１８年首季上升５﹒８％，升幅僅次於九龍區。

踏入今年，新界Ａ類單位的平均售價升幅顯著加快，高於２０１７年第三季升０﹒８％及

２０１７年第四季升３﹒１％。

港島方面，今年首季Ａ類單位平均金額為５０８萬元，首次升破５００萬元水平。

今年首季港島Ａ類單位的平均金額升幅同樣明顯加快，比較去年第四季的４８８萬元，今年

首季錄得４﹒１％的升幅，高於去年第二季升３﹒６％、去年第三季升０﹒８％及２０１７年第

四季升１﹒３％。

整體方面，２０１８年首季Ａ類單位平均金額為４４６萬元，較２０１７年第四季的４１７

萬元上升７﹒０％。（ｃｙ）

