《經濟通通訊社２日專訊》由平保（０２３１８）分拆的平安好醫生（０１８３３）將於本
周五（４日）上市，市場消息指，已定下初步分派比例，一手中籤率６０％，認購５０手方可穩
獲一手。
該股招股價介乎５０﹒８元至５４﹒８元，此前已傳出將以上限定價。（ｍｌ）
02/05/2018 09:05
【ＩＰＯ反應】平安好醫生（１８３３）傳認購５０手方可穩獲一手
《經濟通通訊社２日專訊》由平保（０２３１８）分拆的平安好醫生（０１８３３）將於本
周五（４日）上市，市場消息指，已定下初步分派比例，一手中籤率６０％，認購５０手方可穩
獲一手。
該股招股價介乎５０﹒８元至５４﹒８元，此前已傳出將以上限定價。（ｍｌ）
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