《經濟通通訊社２日專訊》據外電引述消息人士報道，中美貿易磋商美方代表團本周抵達北
京時，中國將拒絕討論美國總統特朗普提出的兩項最為苛刻的貿易要求，包括將兩國年度貿易逆
差強制減少１０００億美元，以及遏制中國投入３０００億美元發展先進技術的產業升級計劃。
據悉，前日在北京結束的一個為期３日的研討會上，中國６位高官及２０多位有影響力的顧
問概述中國政府的立場。（ｍｎ）（ｚｚ）
02/05/2018 08:57
【貿易開戰】傳中國本周將拒絕討論美國兩項最為嚴苛的貿易要求
《經濟通通訊社２日專訊》據外電引述消息人士報道，中美貿易磋商美方代表團本周抵達北
京時，中國將拒絕討論美國總統特朗普提出的兩項最為苛刻的貿易要求，包括將兩國年度貿易逆
差強制減少１０００億美元，以及遏制中國投入３０００億美元發展先進技術的產業升級計劃。
據悉，前日在北京結束的一個為期３日的研討會上，中國６位高官及２０多位有影響力的顧
問概述中國政府的立場。（ｍｎ）（ｚｚ）
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