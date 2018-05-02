《經濟通通訊社２日專訊》據外電報道，美國政府或修訂對俄制裁計劃，有可能助俄鋁
（００４８６）逃過被制裁的威脅，並令金屬市場的供應恐慌得以緩解。
面對本周從倫敦證券交易所退市的威脅，俄鋁母公司ＥＮ＋ Ｇｒｏｕｐ上周向美國財政部
尋求特赦，承諾其大股東、即美國制裁主要目標之一的俄大亨傑里帕斯卡將減持股份，並放棄董
事會席位。
隔夜美國財政部同意對ＥＮ＋ Ｇｒｏｕｐ及其他數間公司延遲執行制裁措施，為ＥＮ＋
Ｇｒｏｕｐ實施該上述計劃爭取時間。（ｍｎ）
02/05/2018 09:35
【俄鋁風暴】據報美財政部或修訂對俄制裁名單，俄鋁或避過一劫
《經濟通通訊社２日專訊》據外電報道，美國政府或修訂對俄制裁計劃，有可能助俄鋁
（００４８６）逃過被制裁的威脅，並令金屬市場的供應恐慌得以緩解。
面對本周從倫敦證券交易所退市的威脅，俄鋁母公司ＥＮ＋ Ｇｒｏｕｐ上周向美國財政部
尋求特赦，承諾其大股東、即美國制裁主要目標之一的俄大亨傑里帕斯卡將減持股份，並放棄董
事會席位。
隔夜美國財政部同意對ＥＮ＋ Ｇｒｏｕｐ及其他數間公司延遲執行制裁措施，為ＥＮ＋
Ｇｒｏｕｐ實施該上述計劃爭取時間。（ｍｎ）
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