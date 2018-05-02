【貿易開戰】美國延長對歐盟、墨西哥及加拿大關稅談判

《經濟通通訊社２日專訊》美國延長與歐盟、加拿大及墨西哥的鋼鋁關稅談判多一個月，同

時與澳洲、巴西及阿根廷達成豁免關稅協議。

美國總統特朗普在最後一刻才決定將歐盟的關稅豁免延長一個月，顯示出雙方談判面臨艱難

前景。

歐盟認為應完全兼且永久地獲得美國關稅豁免，美國商務部長羅斯表示，美國及歐盟正就全

面緩解雙方貿易緊張關係的問題進行磋商，可能會取得成效。（ｍｎ）

