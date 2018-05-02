《經濟通通訊社２日專訊》美國延長與歐盟、加拿大及墨西哥的鋼鋁關稅談判多一個月，同
時與澳洲、巴西及阿根廷達成豁免關稅協議。
美國總統特朗普在最後一刻才決定將歐盟的關稅豁免延長一個月，顯示出雙方談判面臨艱難
前景。
歐盟認為應完全兼且永久地獲得美國關稅豁免，美國商務部長羅斯表示，美國及歐盟正就全
面緩解雙方貿易緊張關係的問題進行磋商，可能會取得成效。（ｍｎ）
02/05/2018 11:58
【貿易開戰】美國延長對歐盟、墨西哥及加拿大關稅談判
《經濟通通訊社２日專訊》美國延長與歐盟、加拿大及墨西哥的鋼鋁關稅談判多一個月，同
時與澳洲、巴西及阿根廷達成豁免關稅協議。
美國總統特朗普在最後一刻才決定將歐盟的關稅豁免延長一個月，顯示出雙方談判面臨艱難
前景。
歐盟認為應完全兼且永久地獲得美國關稅豁免，美國商務部長羅斯表示，美國及歐盟正就全
面緩解雙方貿易緊張關係的問題進行磋商，可能會取得成效。（ｍｎ）
|國際動態02/05/2018
與fb鬧分歧 Whatsapp創辦人離職
|生財有道30/04/2018
【月結－先苦後甜】港股波動4月份累漲715點 5月料先跌後升
|中國故事30/04/2018
【FOCUS】台灣「補刀」中興試水溫 「火藥桶」形勢添詭譎
|國際動態30/04/2018
北韓豐溪里核試場 5月關閉
|興證快訊30/04/2018
電訊設備股
|生財有道27/04/2018
【一手銷售】規管條例實施5年助保障權益 發展商賣樓更公開透明
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰