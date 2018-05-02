《經濟通通訊社２日專訊》龍皇集團（０８４９３）發盈警，料截至２０１８年３月３１日
止三個月，除稅後虧損淨額將較２０１７年同期錄得增加。
主要由於上市開支、支付予集團僱員的薪金及酌情花紅增加，及為進一步增強集團品牌認可
度，而增加的營銷及推廣開支。（ａｌ）
02/05/2018 09:18
【企業盈警】龍皇（０８４９３）料首季除稅後虧損淨額按年增加
《經濟通通訊社２日專訊》龍皇集團（０８４９３）發盈警，料截至２０１８年３月３１日
止三個月，除稅後虧損淨額將較２０１７年同期錄得增加。
主要由於上市開支、支付予集團僱員的薪金及酌情花紅增加，及為進一步增強集團品牌認可
度，而增加的營銷及推廣開支。（ａｌ）
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