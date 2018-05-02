《經濟通通訊社２日專訊》縱橫遊（０８０６９）宣布，截至２０１８年３月３１日止年度
錄虧損，相對去年同期則錄得盈利。主要歸因於旅行團銷售額減少、日圓升值、因未經授
權人士進入客戶資料庫而產生網絡安全顧問的非經常性諮詢費、信息系統的維修、保養成本；及
法律及專業費用增加所致。
預期公司六月刊發業績。（ｆｆ）
02/05/2018 08:53
【企業盈警】縱橫遊料年度盈轉虧，受累銷售額減少及日圓升值
《經濟通通訊社２日專訊》縱橫遊（０８０６９）宣布，截至２０１８年３月３１日止年度
錄虧損，相對去年同期則錄得盈利。主要歸因於旅行團銷售額減少、日圓升值、因未經授
權人士進入客戶資料庫而產生網絡安全顧問的非經常性諮詢費、信息系統的維修、保養成本；及
法律及專業費用增加所致。
預期公司六月刊發業績。（ｆｆ）
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