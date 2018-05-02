《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》人行召開２０１８年徵信工作會議，人行副
行長陳雨露出席會議並講話。會議強調，２０１８年徵信工作要堅持問題導向和目標導向相結合
，要持之以恆抓好徵信信息風險防範工作；加快建立覆蓋全社會的徵信系統；更好發揮徵信業
「信號燈」和「安全閥」的作用等。
02/05/2018 10:09
【駐京專電】人行：加快建立覆蓋全社會徵信系統
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》人行召開２０１８年徵信工作會議，人行副
行長陳雨露出席會議並講話。會議強調，２０１８年徵信工作要堅持問題導向和目標導向相結合
，要持之以恆抓好徵信信息風險防範工作；加快建立覆蓋全社會的徵信系統；更好發揮徵信業
「信號燈」和「安全閥」的作用等。
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