【駐京專電】人行：加快建立覆蓋全社會徵信系統

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》人行召開２０１８年徵信工作會議，人行副

行長陳雨露出席會議並講話。會議強調，２０１８年徵信工作要堅持問題導向和目標導向相結合

，要持之以恆抓好徵信信息風險防範工作；加快建立覆蓋全社會的徵信系統；更好發揮徵信業

「信號燈」和「安全閥」的作用等。

