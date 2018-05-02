【駐京專電】人民幣跨境支付系統二期全面投產，３１家直接參與者

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》人行公布，人民幣跨境支付系統（二期）全

面投產，符合要求的直接參與者同步上線。人民幣跨境支付系統（ＣＩＰＳ）向境內外參與者的

跨境人民幣業務提供資金清算結算服務，為人民幣國際化鋪設「高速公路」，是符合國際標準的

重要金融基礎設施。截至２０１８年３月底，ＣＩＰＳ共有３１家境內外直接參與者，６９５家

境內外間接參與者，實際業務範圍已延伸到１４８個國家和地區。

人行稱，相比較ＣＩＰＳ（一期），ＣＩＰＳ（二期）在功能特點上進行了改進和完善：一

是運行時間由５ｘ１２小時延長至５ｘ２４小時＋４小時，實現對全球各時區金融市場的全覆蓋

；二是在實時全額結算模式的基礎上引入定時淨額結算機制，滿足參與者的差異化需求，便利跨

境電子商務；三是業務模式設計既符合國際標準，又兼顧可推廣可拓展要求，支持多種金融市場

業務的資金結算；四是豐富參與者類型，引入金融市場基礎設施類直接參與者；五是系統功能支

持境外直接參與者擴容，為引入更多符合條件的境外機構做好準備。考慮到ＣＩＰＳ（二期）時

序調整後的夜間時段正值歐美金融市場的營業時間，為滿足境內外直接參與者夜間調劑流動性的

需要，保障支付清算安全，人民銀行研究決定銀行間貨幣市場加開夜盤。

人行並稱，未來，ＣＩＰＳ將根據市場需求和人民幣國際化發展的要求繼續升級完善，不斷

提升服務水平，為人民幣全球使用提供重要保障和支撐，積極支持金融市場跨境互聯互通。

