【駐京專電】人行：銀行間貨幣市場加開夜盤

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》人行發布答記者問稱，ＣＩＰＳ（二期）時

序調整後的夜間時段正值歐美金融市場的營業時間，且將開通定時淨額結算業務，對參與者的流

動性管理要求提高。為此，人民銀行決定為銀行間貨幣市場加開夜盤，ＣＩＰＳ直接參與者可根

據結算需要，通過銀行間貨幣市場融入資金注入ＣＩＰＳ帳戶。這種新的制度安排可以滿足境內

外直接參與者夜間調劑流動性的需要，保障支付清算安全，也有利於境內外金融市場接軌，對支

持中國金融市場健康發展具有積極意義。



＊延長系統對外服務時間＊



相比較ＣＩＰＳ（一期），ＣＩＰＳ（二期）的功能特點包括，一是豐富結算模式。在實時

全額結算模式基礎上引入定時淨額結算機制，實現流動性更為節約的混合結算機制，滿足參與者

的差異化需求。二是支持金融市場業務。根據不同金融交易的資金結算需要，系統能夠支持人民

幣付款、付款交割（ＤｖＰ）結算、人民幣對外幣同步交收（ＰｖＰ）、中央對手集中清算和其

他跨境人民幣交易結算等業務。三是延長系統對外服務時間。系統運行時間由５Ｘ１２小時延長

至５Ｘ２４小時＋４小時，全面覆蓋全球各時區的金融市場，充分考慮境外參與者和其客戶的當

地人民幣業務需求，支持當日結算。四是拓展直接參與者類型。引入金融市場基礎設施類直接參

與者，明確不同類型參與者的准入條件，為引入更多境外直接參與者造好制度和業務準備。五是

進一步完善報文設計。增加報文類型和可擴展性，優化報文字段定義，便利參與者和相關部門進

行合規管理。六是建成ＣＩＰＳ備份系統。實現上海主系統向無錫備份系統的實時數據複制，提

高了ＣＩＰＳ的業務連續運行能力。

人民銀行稱，基於ＣＩＰＳ整體設計，並充分考慮國際通行作法，對原有制度進行修訂後，

發布《人民幣跨境支付系統業務規則》。《業務規則》以國際通用業務術語為基准，便於

ＣＩＰＳ國際業務推廣；重點關注流動性風險管理要求，審慎防範結算風險；新增境外直接參與

者准入標準、金融市場業務處理要求等內容；明確混合結算機制的實現方式和清算紀律。



＊引入定時淨額結算（ＤＮＳ）模式，實現混合結算功能＊



為滿足跨境人民幣業務的差異化支付結算需求，支持跨境電子商務的發展，並向參與者提供

更為靈活的流動性節約安排，ＣＩＰＳ（二期）在ＣＩＰＳ（一期）實時全額結算（ＲＴＧＳ）

模式的基礎上引入定時淨額結算（ＤＮＳ）模式，實現混合結算功能。ＲＴＧＳ模式適用於時效

性強、金額大、逐筆的支付業務場景；ＤＮＳ模式適用於頻次高、金額小、筆數多的支付業務場

景，在設計上綜合權衡了安全與效率，並采用流動性節約算法，便於參與者的頭寸管理。

ＣＩＰＳ（二期）的所有直接參與者均可發起ＲＴＧＳ業務。考慮到ＤＮＳ業務相關風險管

理的需要，符合審慎管理要求且業務場景不違反監管規定的直接參與者可發起ＤＮＳ業務。

ＣＩＰＳ通過明確業務准入標准、設置業務限額、要求結算保證金和提高結算優先級等多重機制

，防範ＤＮＳ相關結算風險。

