《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》人行公布一季度地區社會融資規模增量統計
表，江蘇一季度社會融資規模增量為６２６９億元（人民幣．下同）。廣東一季度社會融資規模
增量為５７５４億元。浙江一季度社會融資規模增量為４８２２億元。
02/05/2018 16:49
【駐京專電】人行：江蘇首季社會融資規模增量６２６９億元
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》人行公布一季度地區社會融資規模增量統計
表，江蘇一季度社會融資規模增量為６２６９億元（人民幣．下同）。廣東一季度社會融資規模
增量為５７５４億元。浙江一季度社會融資規模增量為４８２２億元。
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