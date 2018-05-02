《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》中國銀保監會召開２０１８年「兩會」建議
提案交辦會，銀保監主席郭樹清批示意見，集中研究、部署建議提案辦理措施，正式啟動辦理工
作。
郭樹清稱，完善辦理工作機制，加強全過程協商，提高辦理工作實效，著力解決好代表委員
關切問題，有效促進銀行業和保險業穩健運行。
02/05/2018 16:49
【駐京專電】銀保監：迅速啟動「兩會」建議提案辦理工作
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》中國銀保監會召開２０１８年「兩會」建議
提案交辦會，銀保監主席郭樹清批示意見，集中研究、部署建議提案辦理措施，正式啟動辦理工
作。
郭樹清稱，完善辦理工作機制，加強全過程協商，提高辦理工作實效，著力解決好代表委員
關切問題，有效促進銀行業和保險業穩健運行。
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