【禁制中興】中興通訊（０７６３）將按程序向美國商務部提供資料

《經濟通通訊社２日專訊》美國商務部工業與安全局（ＢＩＳ）早前發出禁令，禁止美國企

業未來７年內向中興通訊（００７６３）出售零件。中興通訊公布，已收到ＢＩＳ的指引，內容

有關美國商務部接受並審議其提交的補充資料程序，中興預計將按照上述程序向商務部提供資料

。

中興表示，將在必要的情況下考慮採取相關美國法律下可採取的行政或法律措施。中興股份

將繼續停牌，直至公司發布進一步內幕消息公告，內容有關評估拒絕令對中興業務和經營的主要

影響等事項。（ｃｌ）

