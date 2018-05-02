《經濟通通訊社２日專訊》三和建築（０３８２２）發盈警，預料截至３月底止年度溢利將
按年大幅減少，主要由於本年度的合約收入減少所致。
公司表示，財務狀況維持穩健，於３月底的淨負債比率預期為零，能夠應付目前的市場環境
。此外，公司近期獲授予一份新的建築合同，並預計在未來數月開展工程，合約額預計大概
１﹒７億元，最終金額需按實際量度工程量而定。（ｃｈ）
02/05/2018 16:36
【企業盈警】三和建築（３８２２）料去年溢利大幅減少
《經濟通通訊社２日專訊》三和建築（０３８２２）發盈警，預料截至３月底止年度溢利將
按年大幅減少，主要由於本年度的合約收入減少所致。
公司表示，財務狀況維持穩健，於３月底的淨負債比率預期為零，能夠應付目前的市場環境
。此外，公司近期獲授予一份新的建築合同，並預計在未來數月開展工程，合約額預計大概
１﹒７億元，最終金額需按實際量度工程量而定。（ｃｈ）
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