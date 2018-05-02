《經濟通通訊社２日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０５６７點，升１２點，低水
１５６點，最新報３０５６９點，升１４點，低水１５４點，合約成交８７４張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２１３４點，升３點，低水５９點，最新報
１２１４０點，升９點，低水５３點，合約成交２６２張。（ｄｌ）
02/05/2018 17:37
【夜期時段】即月期指最新報３０５６９點，低水１５４點
《經濟通通訊社２日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０５６７點，升１２點，低水
１５６點，最新報３０５６９點，升１４點，低水１５４點，合約成交８７４張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２１３４點，升３點，低水５９點，最新報
１２１４０點，升９點，低水５３點，合約成交２６２張。（ｄｌ）
|生財有道02/05/2018
【五窮殺到】業界: 不見誘因港股5月會大跌 籲換馬消費股
|生財有道02/05/2018
【FOCUS】獅子行加入「搶錢」戰 現金VS磚頭或快分曉
|國際動態02/05/2018
與fb鬧分歧 Whatsapp創辦人離職
|生財有道30/04/2018
【月結－先苦後甜】港股波動4月份累漲715點 5月料先跌後升
|中國故事30/04/2018
【FOCUS】台灣「補刀」中興試水溫 「火藥桶」形勢添詭譎
|國際動態30/04/2018
北韓豐溪里核試場 5月關閉
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰