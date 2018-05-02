【夜期時段】即月期指最新報３０５６９點，低水１５４點

《經濟通通訊社２日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０５６７點，升１２點，低水

１５６點，最新報３０５６９點，升１４點，低水１５４點，合約成交８７４張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２１３４點，升３點，低水５９點，最新報

１２１４０點，升９點，低水５３點，合約成交２６２張。（ｄｌ）

