【企業盈喜】利記受惠金屬價格上升，料年度純利增至９０００萬元

《經濟通通訊社２日專訊》利記（００６３７）發盈喜，預期集團截至今年３月底止年度業

績錄得純利約９０００萬元，顯著地較上年同期之４１００萬元為佳。

公司指，利潤的提升主要因為於財政年度內的金屬價格上升、集團的合金生產、檢測及諮詢

服務等更多貢獻。（ｋｙ）

