《經濟通通訊社２日專訊》利記（００６３７）發盈喜，預期集團截至今年３月底止年度業
績錄得純利約９０００萬元，顯著地較上年同期之４１００萬元為佳。
公司指，利潤的提升主要因為於財政年度內的金屬價格上升、集團的合金生產、檢測及諮詢
服務等更多貢獻。（ｋｙ）
02/05/2018 16:49
【企業盈喜】利記受惠金屬價格上升，料年度純利增至９０００萬元
《經濟通通訊社２日專訊》利記（００６３７）發盈喜，預期集團截至今年３月底止年度業
績錄得純利約９０００萬元，顯著地較上年同期之４１００萬元為佳。
公司指，利潤的提升主要因為於財政年度內的金屬價格上升、集團的合金生產、檢測及諮詢
服務等更多貢獻。（ｋｙ）
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