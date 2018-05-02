【本港樓市】中原按揭：上月樓花按揭登記飆６３％，東亞晉身三甲

《經濟通通訊社２日專訊》中原按揭經紀研究部及土地註冊處最新數據顯示，由於大型新盤

上會，今年４月樓花按揭按月大增６３﹒４％至７４２宗。中原按揭經紀董事總經理王美鳳指出

，值得留意的是東亞銀行（０００２３）於樓花按揭排名躍升兩級，進佔三甲位置，排名第三，

其現樓按揭巿佔率亦按月增加１﹒８個百分點，為增幅之冠，主要受惠於延續提供定息按揭的優

勢。



＊匯豐樓花、現樓按揭１４個月雙冠＊

中原按揭經紀研究部資料顯示，今年４月，銀行現樓按揭登記有７５５７宗，與３月的

７４８３宗相若，四大銀行巿佔率按月稍降０﹒８個百分點至佔７１﹒１％，七大銀行排名連續

兩個月相同。？豐銀行４月份巿佔率按月再升０﹒７個百分點，至佔２７﹒１％，連續１４個月

單月現樓巿佔高踞榜首；排名第二的中銀香港（０２３８８）期內現樓按揭登記量有１４７２宗

，巿佔率按月跌０﹒８個百分點，至１９﹒５％。排名第三的恆生銀行（０００１１）期內巿佔

率跌０﹒９個百分點至佔１５﹒５％。

至於樓花按揭方面，４月份，匯豐市佔率３２﹒２％，按月升５﹒１個百分點，保持連續

２１個月高踞樓花一哥位置，並再重上逾３成巿佔率。第２至５位分別為中銀香港（市佔率

１８﹒３％，跌０﹒６個百分點）、東亞（巿佔率１２﹒８％，升０﹒９個百分點）、恆生（市

佔率１１﹒７％，跌１﹒７個百分點）及渣打（巿佔率９﹒７％，跌２﹒４個百分點）。

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