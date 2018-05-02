  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/05/2018 18:29

【五窮殺到】業界指看不到誘因今年港股５月會大跌，籲換馬消費股

　　《環富通基金頻道記者伍賜好２日報道》於過去１０年間，港股恆生指數於５月份的表現大
多向淡，共有７次跌市，只有３次升市（附表），似乎應驗了「五窮六絕」（Ｓｅｌｌ　ｉｎ　
Ｍａｙ）的效應！
　　
＊馮時煖料大市出現逢反彈套現的格局＊

　　儘管於４月最後一個交易日的本周一（３０日）港股大幅上升５２７點收市，但是，長江證
券資產管理（香港）董事總經理馮時煖認為這只屬於短線反彈，並非真正的上升。對於５月港股
的走勢，他略為看淡，並指會十分波動。
　　他對《環富通基金頻道》表示，目前恆生指數處於不太偏高的水平，因此看不到有大誘因會
出現大幅下挫，但是，投資者可能因擔憂於接近６月份，美國和本港將會加息，而先行獲利回吐
，料大市出現逢反彈套現的格局。

＊炒業績期過後，恆指料維持上落＊

　　小牛金服行政總裁連敬涵對對《環富通基金頻道》表示，通常在５月至６月期間，大部分業
績已公布完畢，市場上再無多大消息炒作，一般上是淡市期。過往，港股於１月至３月期間因炒
業績而造好，至５月至６月期間便進行獲利回吐。但今年的情況不同，除於１月份攀升外，港股
於２月和３月期間的走勢差，所以港股在今年５月和６月期間應不會出現明顯回吐的情況。
　　他指，南北韓和好的政治消息對股市的影響不大，但中美貿易戰問題持續困擾市場氣氛，同
時，預期美國和本港加息的陰霾會障礙港股於５月和６月期間的表現，料期內港股大多數維持橫
行上落，料波幅區間於３００００至３１０００之間。
　　周一港股上升主要因銀行股業績佳引發資金流入該類股份炒作，但業績公布期已經完結，後
市再無炒作主題。

＊避開業務以美國為主的內地科技股，看好內地消費股＊

　　在這個環境下，投資者應如何部署呢？
　　馮時煖建議投資者避開業務以美國為主的內地科技股，因這類企業受中美貿易戰的影響最大
。此外，本港的證券商和保險股料受到加息的影響最大，亦要避開。
　　他指，投資者可考慮內地的消費股，因內地經濟增長和消費良好。至於本港的消費股，則依
賴內地的消費情況，但卻受累於租金等成本昂貴。
　　整體上而言，今年港股的投資較去年的為困難，持貨者宜先行套現，等待恆指下探
２９５００水平時才入市「撈底」。

＊連敬涵：小米來港未必會激發同類手機股炒上＊

　　至於Ａ股加入ＭＳＣＩ指數對港股有大刺激作用方面，連敬涵相信無特別大影響。而本港引
入同股不同權機制將容許更多內地重磅股來港上市，如小米等，他認為，基於本港的手機相關股
份的價格已升上偏貴水平，料小米來港上市並不一定會引發本港同類型股份上升。
　　至於下半年港股的表現，則須視乎美國加息的步伐而定。　　
　　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。者無涉。

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道02/05/2018
【五窮殺到】業界: 不見誘因港股5月會大跌 籲換馬消費股
生財有道02/05/2018
【FOCUS】獅子行加入「搶錢」戰 現金VS磚頭或快分曉
國際動態02/05/2018
與fb鬧分歧 Whatsapp創辦人離職
生財有道30/04/2018
【月結－先苦後甜】港股波動4月份累漲715點 5月料先跌後升
中國故事30/04/2018
【FOCUS】台灣「補刀」中興試水溫 「火藥桶」形勢添詭譎
國際動態30/04/2018
北韓豐溪里核試場 5月關閉
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
言歸政傳 ． Jenny Yin
許智峯小學雞搶手機驚動警察叔叔　形象清袋無眼睇！ 112
暢所欲妍 ． 屈穎妍
為甚麼，你要認命做廢青？ 61
政是有心 ． 余君雋
搶電話道歉了事 許智峯自曝其短 29
香港街頭美食
【覓食坑口】11款必試人氣掃街美食攻略！爆漿芝士雞扒＋黃金炸一字雞翼
健康Video
【營養師教煮】豆腐三部曲！第三式素甜薯漢堡＋解答豆製品與痛風的疑惑 1
小薯茶水間
【外國研究】望塵莫及！港人要85.8萬年薪才快樂？ 1
樓市點評 ． 汪敦敬
【樓價會跌嗎？】買樓不買樓？等，是永不回報的「沉沒成本」 5
陶冬天下 ． 陶冬
特朗普救中國？ 2
打工秘笈
【職場新人】不想得罪同事？你要留意5大重點！ 4
有種生活
【靠低俗發圍】導演變網紅！肥仔瞓身追夢啱你channel嗎？
我做Marketing ． Michael & Derek
【職場攻防戰】一句KO麻煩同事，你今日講咗未？
玄來更精彩 ． 黃美雲
【職場神話】女版馬雲　由月薪500到上億美元企業揸弗人！ 4
雷鳴天下 ． 雷鼎鳴
中美科技貿易戰誰勝誰敗？ 9
我家私房菜 ． 韋太
【有營配搭】芥蘭炒牛肉 2
足球俱樂部 ． 主教練
拜仁傷兵多 難阻皇馬入決賽 羅馬追兩球 利物浦仍有隱憂
星座命理
【巾幗不讓鬚眉】誰說女人不可有職場野心！
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
以史為鑑 1
鬆一鬆 ． 通通
【甜到入心】20張會讓你相信「這就是真愛」的老人放閃照！ 4
抵玩自助遊
每人$2900玩4日 逛盡福岡親子景點
形象UP！ ． 藍婷
【職場禮儀解惑】同老闆食飯應主動埋單？慶生送咩禮物先啱？
暢所欲妍 ． 屈穎妍
語言偽術之至高境界 109
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【將帥無能累死三軍】330億元死貨賣唔出，H&M究竟發生了甚麼？ 4
言歸政傳 ． Jenny Yin
許智峯小學雞搶手機驚動警察叔叔　形象清袋無眼睇！ 112
有種生活
【溫柔的死別】不再冷冰冰！90後喪禮策劃師打造暖心告別禮 5
健康解「迷」
【真的是平民燕窩？】要留神！常吃桃膠易增腎臟負擔！ 4
小薯茶水間
【好工不如好老細！】5點幫你認清Leader和Boss的分別 5
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【咖啡會致癌？】不用怕！註冊營養師為你拆解謬誤 2
健康Video
【坐骨神經痛】坐姿不良手尾長，兩招防患未然 3
國金與投資 ． 曾廣標
千億美元戰役的底牌 22
玄來更精彩 ． 黃美雲
【真人真事】以為中風實被松鼠附身？高人妙招化解驚奇事件 2
政是有心 ． 余君雋
戴耀廷胡言亂語，害死香港；譚耀宗心領神會，解讀中央 21
「男」言之隱 NEW
解開治療不舉的誤解
Member Zone
經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【美容篇】凍齡童顏的秘密竟然是跑步？ 5
形象UP！ ． 藍婷
【Ball場穿搭有學問】出席隆重場合，就等於要性感裝扮嗎？ 1
樓市點評 ． 汪敦敬
【大遷徙下的樓市變遷】有需要而不買樓 如何抵抗大都會衝擊？ 9
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
中美貿戰今周定音？ 7
香港街頭美食
【覓食坑口】11款必試人氣掃街美食攻略！爆漿芝士雞扒＋黃金炸一字雞翼
我要退休 ． 羅國森、曾智華
快樂退休應多做的⋯⋯ 1
我做Marketing ． Michael & Derek
【千奇百趣上班服】每逢星期五，她都會穿上超迷你短裙…… 4
產品簡介

【etnet x Yahoo香港】股神巴菲特即睇即答贏獎賞

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊