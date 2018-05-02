【五窮殺到】業界指看不到誘因今年港股５月會大跌，籲換馬消費股

《環富通基金頻道記者伍賜好２日報道》於過去１０年間，港股恆生指數於５月份的表現大

多向淡，共有７次跌市，只有３次升市（附表），似乎應驗了「五窮六絕」（Ｓｅｌｌ ｉｎ

Ｍａｙ）的效應！



＊馮時煖料大市出現逢反彈套現的格局＊



儘管於４月最後一個交易日的本周一（３０日）港股大幅上升５２７點收市，但是，長江證

券資產管理（香港）董事總經理馮時煖認為這只屬於短線反彈，並非真正的上升。對於５月港股

的走勢，他略為看淡，並指會十分波動。

他對《環富通基金頻道》表示，目前恆生指數處於不太偏高的水平，因此看不到有大誘因會

出現大幅下挫，但是，投資者可能因擔憂於接近６月份，美國和本港將會加息，而先行獲利回吐

，料大市出現逢反彈套現的格局。



＊炒業績期過後，恆指料維持上落＊



小牛金服行政總裁連敬涵對對《環富通基金頻道》表示，通常在５月至６月期間，大部分業

績已公布完畢，市場上再無多大消息炒作，一般上是淡市期。過往，港股於１月至３月期間因炒

業績而造好，至５月至６月期間便進行獲利回吐。但今年的情況不同，除於１月份攀升外，港股

於２月和３月期間的走勢差，所以港股在今年５月和６月期間應不會出現明顯回吐的情況。

他指，南北韓和好的政治消息對股市的影響不大，但中美貿易戰問題持續困擾市場氣氛，同

時，預期美國和本港加息的陰霾會障礙港股於５月和６月期間的表現，料期內港股大多數維持橫

行上落，料波幅區間於３００００至３１０００之間。

周一港股上升主要因銀行股業績佳引發資金流入該類股份炒作，但業績公布期已經完結，後

市再無炒作主題。



＊避開業務以美國為主的內地科技股，看好內地消費股＊



在這個環境下，投資者應如何部署呢？

馮時煖建議投資者避開業務以美國為主的內地科技股，因這類企業受中美貿易戰的影響最大

。此外，本港的證券商和保險股料受到加息的影響最大，亦要避開。

他指，投資者可考慮內地的消費股，因內地經濟增長和消費良好。至於本港的消費股，則依

賴內地的消費情況，但卻受累於租金等成本昂貴。

整體上而言，今年港股的投資較去年的為困難，持貨者宜先行套現，等待恆指下探

２９５００水平時才入市「撈底」。



＊連敬涵：小米來港未必會激發同類手機股炒上＊



至於Ａ股加入ＭＳＣＩ指數對港股有大刺激作用方面，連敬涵相信無特別大影響。而本港引

入同股不同權機制將容許更多內地重磅股來港上市，如小米等，他認為，基於本港的手機相關股

份的價格已升上偏貴水平，料小米來港上市並不一定會引發本港同類型股份上升。

至於下半年港股的表現，則須視乎美國加息的步伐而定。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

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