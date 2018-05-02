【香港政情】撥款條例草案進入全體審議，各黨派狠批政府錯估盈餘

《經濟通通訊社２日專訊》立法會繼續審議《２０１８年撥款條例草案》，會議已進入全體

委員會審議的階段，議員正就沒有修正案的總目發言。

民主黨胡志偉、公民黨楊岳橋及新民黨葉劉淑儀均批評，政府在財政預算案中「估錯數」，

更是有史以來估錯的最大數字，令盈餘無法有效利用。

民主黨鄺俊宇質疑，關愛共享計劃涉及的３億多元行政費，金額龐大。

工聯會何啟明則指，他收到不少市民投訴，對於預算案中派４０００元的措施表示不清楚，

又有意見批評，政府是「有錢也不知如何使用」。（ｃｗ）（ｚｚ）

