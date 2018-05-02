【香港政情】旺角暴動案控方結案陳詞：陪審團不能因政治立場偏私

《經濟通通訊社２日專訊》前年大年初二旺角騷亂，本土民主前線前發言人梁天琦等５人，

被控暴動罪等， 在高等法院繼續審理，控方開始結案陳詞。法庭預計，在控方完成結案陳詞

後，由辯方陳詞，其後４男５女的陪審團將由由法官引導下退庭商議裁決。

控方資深大律師郭棟明指， 控方就案中的疑問， 未必所有都會有答案， 但他提醒陪審

團，要根據證據、公正地作出裁決，不能因為個人的政治立場而有所偏私，亦不能受到被告的政

治背景所影響。控方又指，雖然他們並非就每件事，都有直接指控，但陪審團可根據警員的證供

及證物等，已證實的事實，作出推斷事實

郭大狀又指，有人可能會質疑，不少人會與案中第三被告盧建民衣飾一樣，帶有相同防風口

罩、穿著同款的褲及鞋等，但認為要在同一時間穿著同樣衣物，在同樣的地方出現，是不切實際

的疑點，亦是不可能發生，強調控方只會排除合理疑點。

郭大狀舉例，控方無證據證明第二被告與本民前有關，但從當晚的現場錄影片段，看到第二

被告不斷附和梁天琦及黃台仰的說話，相片亦顯示第二被告取走本民前的盾牌，反問如果不是與

組織有關，本民前怎會將物資交給毫無瓜葛的人。

本案５名被告共被控以６項控罪，梁天琦被控一項煽惑暴動罪及兩項暴動罪；李諾文及盧建

民則各被控一項暴動罪；林傲軒被控一項非法集結及一項暴動罪；林倫慶則被控三項暴動罪。梁

天琦早前已承認一項襲警罪，案件尚有另一名被告黃家駒，他早前已承認暴動罪。（ｆｗ）

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