《經濟通通訊社２日專訊》立法會今日審議《２０１８年撥款條例草案》，以３９票贊成，
１１票反對，９票棄權通過二讀，立法會將轉為全體委員會審議沒有修正案的總目及６５項修正
案。（ｃｗ）（ｚｚ）
02/05/2018 12:34
【香港政情】立法會通過２０１８年撥款條例草案二讀
《經濟通通訊社２日專訊》立法會今日審議《２０１８年撥款條例草案》，以３９票贊成，
１１票反對，９票棄權通過二讀，立法會將轉為全體委員會審議沒有修正案的總目及６５項修正
案。（ｃｗ）（ｚｚ）
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