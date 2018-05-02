《經濟通通訊社２日專訊》財政司長陳茂波於立法會二讀辯論《２０１８年撥款條例草案》
時表示，早前政府提出關愛共享計劃，向未能受惠預算案原先各項分享措施的市民發放４０００
元，計劃覆蓋面廣闊，相信能夠回應市民期望，達到共享經濟成果的目標。
他認為，計劃有針對性和聚焦，可令照顧家庭的婦女、剛退休的「年輕長者」、收入不高交
很少稅的打工仔都受惠。
陳茂波表示，明白到市民希望盡快落實，但由於是全新安排，需要時間落實各項安排及執行
細節，預料明年２月接受申請，４月發放有關款項。（ｆｗ）（ｚｚ）
02/05/2018 13:22
【補鑊四千】陳茂波：發放４０００元已回應大多數市民期望
《經濟通通訊社２日專訊》財政司長陳茂波於立法會二讀辯論《２０１８年撥款條例草案》
時表示，早前政府提出關愛共享計劃，向未能受惠預算案原先各項分享措施的市民發放４０００
元，計劃覆蓋面廣闊，相信能夠回應市民期望，達到共享經濟成果的目標。
他認為，計劃有針對性和聚焦，可令照顧家庭的婦女、剛退休的「年輕長者」、收入不高交
很少稅的打工仔都受惠。
陳茂波表示，明白到市民希望盡快落實，但由於是全新安排，需要時間落實各項安排及執行
細節，預料明年２月接受申請，４月發放有關款項。（ｆｗ）（ｚｚ）
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