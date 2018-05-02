【峯搶手機】被追問現狀，許智峯：暫無回應

《經濟通通訊社２日專訊》立法會議員許智峯因涉於立法會大樓內搶女行政主任手機引起掀

然大波。今日許智峯出席立法會大會時，被追問有關事件最新發展，他表示警方暫時未有與他聯

絡；亦暫時不評論民主黨中委會的決定，指會於適當時間再作交待，希望大家體諒。

由於他已被民主黨凍結黨籍，他表示會以「議員」身分發言，並盡議員責任和本分，正常開

會。（ｆｗ）（ｚｚ）

