【峯搶手機】梁君彥向議員發信指事件令政府關注公職人員執勤安全

《經濟通通訊社２日專訊》立法會行政管理委員會主席梁君彥去信全體立法會議員，提及上

月發生一宗涉及議員許智峯和一名政府人員的事件，引起政府當局深切關注公職人員在大樓執勤

時的安全。

他說行管會作為綜合大樓佔用人，對大樓所有訪客負有一般謹慎責任，亦有責任採取合理謹

慎的措施，確保訪客在大樓內受到合理保障。他於信中又強調，大樓所有使用者，都應遵守法律

及尊重大樓其他使用者，執勤人員亦不應受到任何干擾，促請各人互相尊重，以平和理性態度共

同為市民服務。（ｆｗ）（ｚｚ）

