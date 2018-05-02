《經濟通通訊社２日專訊》立法會行政管理委員會主席梁君彥去信全體立法會議員，提及上
月發生一宗涉及議員許智峯和一名政府人員的事件，引起政府當局深切關注公職人員在大樓執勤
時的安全。
他說行管會作為綜合大樓佔用人，對大樓所有訪客負有一般謹慎責任，亦有責任採取合理謹
慎的措施，確保訪客在大樓內受到合理保障。他於信中又強調，大樓所有使用者，都應遵守法律
及尊重大樓其他使用者，執勤人員亦不應受到任何干擾，促請各人互相尊重，以平和理性態度共
同為市民服務。（ｆｗ）（ｚｚ）
02/05/2018 14:41
【峯搶手機】梁君彥向議員發信指事件令政府關注公職人員執勤安全
《經濟通通訊社２日專訊》立法會行政管理委員會主席梁君彥去信全體立法會議員，提及上
月發生一宗涉及議員許智峯和一名政府人員的事件，引起政府當局深切關注公職人員在大樓執勤
時的安全。
他說行管會作為綜合大樓佔用人，對大樓所有訪客負有一般謹慎責任，亦有責任採取合理謹
慎的措施，確保訪客在大樓內受到合理保障。他於信中又強調，大樓所有使用者，都應遵守法律
及尊重大樓其他使用者，執勤人員亦不應受到任何干擾，促請各人互相尊重，以平和理性態度共
同為市民服務。（ｆｗ）（ｚｚ）
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