《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》外交部發言人華春瑩１日宣布，國務院總理
李克強將於６日至１１日對印度尼西亞進行正式訪問，赴日本出席第七次中日韓領導人會議並對
日本進行正式訪問。
02/05/2018 08:46
【駐京專電】李克強６日至１１日訪問印度尼西亞、日本
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》外交部發言人華春瑩１日宣布，國務院總理
李克強將於６日至１１日對印度尼西亞進行正式訪問，赴日本出席第七次中日韓領導人會議並對
日本進行正式訪問。
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