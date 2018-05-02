【駐京專電】「京東Ｘ無人超市」在雄安新區店開業

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》「京東Ｘ無人超市」雄安新區店正式開業，

店面坐落於雄安市民服務中心，面積為２４６平方米，是「京東Ｘ無人超市」目前所有門店中面

積最大的一家，也成為京東助力雄安新區建設的首個實際落地項目。

此前「京東Ｘ無人超市」已經先後在北京、天津、煙台、大連、宿遷、西安、長春等城市落

地１０餘家，覆蓋商超、綜合體、景區、加油站等多個應用場景。

