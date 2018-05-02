《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》中國文化和旅遊部公布，「五一」期間，全
國假日旅遊消費旺盛，旅遊市場持續增長。綜合通訊運營商、線上旅行服務商和各地旅遊部門數
據，經中國旅遊研究院綜合測算，「五一」假日全國共接待國內遊客１﹒４７億人次，同比增長
９﹒３％，實現國內旅遊收入８７１﹒６億元，同比增長１０﹒２％。
02/05/2018 09:03
【駐京專電】內地五一假期旅遊實現收入８７２億元，增１０％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》中國文化和旅遊部公布，「五一」期間，全
國假日旅遊消費旺盛，旅遊市場持續增長。綜合通訊運營商、線上旅行服務商和各地旅遊部門數
據，經中國旅遊研究院綜合測算，「五一」假日全國共接待國內遊客１﹒４７億人次，同比增長
９﹒３％，實現國內旅遊收入８７１﹒６億元，同比增長１０﹒２％。
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