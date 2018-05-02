【貿易開戰】美財長姆努欽明日起率團訪華，劉鶴將與美方交換意見

《經濟通通訊社２日專訊》據《新華社》報道，美國總統特使、財政部長姆努欽率美方代表

團於５月３日至４日訪華。中國國務院副總理劉鶴將與美方代表團就共同關心的中美經貿問題交

換意見。

姆努欽早前向福克斯商業新聞網表示，中美官員將在中國舉行備受關注的貿易談判，並稱他

對這次會議持「謹慎樂觀」的態度。

姆努欽周一稱，美國官員準備向中國官員提出知識產權、聯合技術及合資企業問題。

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