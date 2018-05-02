【禁制中興】中興通訊：將按程序向美國提供資料，ＡＨ股繼續停牌

《經濟通通訊社２日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）在港交所及深交

所公告，美國商務部工業與安全局（ＢＩＳ）早前對公司簽發了一項激活拒絕令的命令，公司收

到ＢＩＳ的指引，內容有關美國商務部接受並審議公司提交的補充資料的程序。公司指，預計將

按照上述程序向ＢＩＳ提供資料，並將在必要的情況下考慮采取相關美國法律下可采取的行政或

法律措施。

公司ＡＨ股票繼續停牌。（ｅｙ）

