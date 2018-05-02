《經濟通通訊社２日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）在港交所及深交
所公告，美國商務部工業與安全局（ＢＩＳ）早前對公司簽發了一項激活拒絕令的命令，公司收
到ＢＩＳ的指引，內容有關美國商務部接受並審議公司提交的補充資料的程序。公司指，預計將
按照上述程序向ＢＩＳ提供資料，並將在必要的情況下考慮采取相關美國法律下可采取的行政或
法律措施。
公司ＡＨ股票繼續停牌。（ｅｙ）
02/05/2018 09:02
【禁制中興】中興通訊：將按程序向美國提供資料，ＡＨ股繼續停牌
《經濟通通訊社２日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）在港交所及深交
所公告，美國商務部工業與安全局（ＢＩＳ）早前對公司簽發了一項激活拒絕令的命令，公司收
到ＢＩＳ的指引，內容有關美國商務部接受並審議公司提交的補充資料的程序。公司指，預計將
按照上述程序向ＢＩＳ提供資料，並將在必要的情況下考慮采取相關美國法律下可采取的行政或
法律措施。
公司ＡＨ股票繼續停牌。（ｅｙ）
|國際動態02/05/2018
與fb鬧分歧 Whatsapp創辦人離職
|生財有道30/04/2018
【月結－先苦後甜】港股波動4月份累漲715點 5月料先跌後升
|中國故事30/04/2018
【FOCUS】台灣「補刀」中興試水溫 「火藥桶」形勢添詭譎
|國際動態30/04/2018
北韓豐溪里核試場 5月關閉
|興證快訊30/04/2018
電訊設備股
|生財有道27/04/2018
【一手銷售】規管條例實施5年助保障權益 發展商賣樓更公開透明
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰