《經濟通通訊社２日專訊》海航集團今日在中國債券信息網上載去年年度報告，營收同比增
長２０３﹒７６％，至５９４０﹒５８億元（人民幣．下同）；去年歸屬母公司股東的淨利潤同
比增長８０﹒４１％，至２６﹒２５億元。
市場關注海航集團的債務問題，集團公布，截至去年底止總資產為１﹒２３萬億元，增幅達
到２１﹒３１％，總負債為７３６５﹒０２億元，增加２２﹒０４％。集團解釋，債務增長原因
包括子公司增發短期融資券；併購ＣＩＴ發行債券；以及維修儲備金增加所致。（ｅｙ）
02/05/2018 13:55
【海航動向】海航集團去年營收增２倍，淨利上升逾八成
《經濟通通訊社２日專訊》海航集團今日在中國債券信息網上載去年年度報告，營收同比增
長２０３﹒７６％，至５９４０﹒５８億元（人民幣．下同）；去年歸屬母公司股東的淨利潤同
比增長８０﹒４１％，至２６﹒２５億元。
市場關注海航集團的債務問題，集團公布，截至去年底止總資產為１﹒２３萬億元，增幅達
到２１﹒３１％，總負債為７３６５﹒０２億元，增加２２﹒０４％。集團解釋，債務增長原因
包括子公司增發短期融資券；併購ＣＩＴ發行債券；以及維修儲備金增加所致。（ｅｙ）
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