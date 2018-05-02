【海航動向】海航集團去年營收增２倍，淨利上升逾八成

《經濟通通訊社２日專訊》海航集團今日在中國債券信息網上載去年年度報告，營收同比增

長２０３﹒７６％，至５９４０﹒５８億元（人民幣．下同）；去年歸屬母公司股東的淨利潤同

比增長８０﹒４１％，至２６﹒２５億元。

市場關注海航集團的債務問題，集團公布，截至去年底止總資產為１﹒２３萬億元，增幅達

到２１﹒３１％，總負債為７３６５﹒０２億元，增加２２﹒０４％。集團解釋，債務增長原因

包括子公司增發短期融資券；併購ＣＩＴ發行債券；以及維修儲備金增加所致。（ｅｙ）

