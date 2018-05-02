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即市新聞

02/05/2018 14:00

【京城近觀】北京站－－北京最老的火車站

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》又到五一小長假，四天假期，去不了遠的地
方，去去近的地方也是好的，古北水鎮、長城等京郊地方都是好選擇。儘管不少時候都是承興而
去，敗興而歸，在人山人海的景區擠得哭笑不得，或在路上堵得想哭，這抹不掉人們出發開始的
熱情。不管是出京還是進京，北京火車站是一個很大機會到的地方，這次著重說一下北京站。

＊北京站乘車是讓人崩潰的魔幻體驗＊

　　在北京站，除了接車的人、等車的人、撈客的黃牛、酒店招徠客人的……還有不少舉起手機
拍站頂「北京站」三個大字的人。北京站古色古香的外型，在《北京站誌》上，曾用「濃郁的民
族風格建築」來形容這座車站，左右對稱的設計－－兩座八角重簷琉璃瓦頂的鐘樓之間，是有著
「雙曲扁殼」屋頂的中央大廳，屋頂下是４個邊拱，分別以４個角柱支撐，兩側是鐘樓，末尾各
有一座角樓，黃色的琉璃瓦，蒼勁有力的毛體字，是拍照的好素材，上了年紀的人很多都知道，
那是毛澤東的親筆題字，是非常典型的毛體字，現在不少人都是為了定位而拍的照片，不知可還
感受到一代領袖指點江山的氣勢？
　　但是，作為北京最早的火車站，北京站乘車﹐感受除了很糟糕，還可以說是讓人崩潰的魔幻
體驗，乘客對北京站可謂牢騷漫天。北京站的不便利重點在於人流輸送、交通連接、不便利的取
票方式、騙子潛伏等等。以大多數人會選擇的綠色出行方式－－乘坐地鐵到北京站可見一斑。地
鐵北京站Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ四個出口的指示牌顯示，Ａ出口是北京站西街廣場北側，Ｂ出口是北京
站東街廣場北側、Ｃ出口是北京站東街廣場南側、Ｄ出口是北京站西街廣場南側，雖說北京是一
個四方城，全靠東南西北認路，相信除非是住在附近的居民，老北京也不一定分得清確實的方位
，更何況是從外地遠道而來的遊客。如果說不認方位，看地標吧，Ａ出口是麥當勞前街餐廳，Ｂ
出口是麥當勞中糧廣場餐廳，Ｃ出口是麥當勞北京二號餐廳，如果約人在麥當勞見面，實在無所
適從。而且關鍵是，如果仔細看的話，還會看到指示牌中Ｃ口和Ｄ口都特別標注：Ｃ口只出不進
，Ｄ口只進不出。難怪有人說，每次從北京站出來，都會出一身大汗，像小病一場。

＊北京站歷史可追溯到清光緒年間＊

　　作為北京最早的火車站，北京站曾風光一時。北京有５座火車站，最早建成的是位於建國門
南邊的北京站，建於１９５９年，是新中國建國後的十大建築之一，原址位於前門。儘管如今快
速建造早不是新鮮事，但在１９５０年代的中國，在１０個月內竣工一座大型建築，還是算稀奇
。１９５８年到１９５９年，北京這樣快速竣工的建築有１０座，以慶祝建國十周年，包括人民
大會堂、釣魚台國賓館、農展館、工體、國家博物館、民族飯店……還有北京火車站。
　　說到北京站的歷史，可以追溯到清光緒年間，京奉鐵路正陽門東車站１９０１年始建，位置
就在正陽門瓮城東側，兩年後，車站建成通車。１９世紀的清朝，鐵路曾被清人視為破壞風水的
「奇技淫巧」，如今，鐵路卻成為「國民經濟命脈」，完成飛躍式發展。中國近代歷史也可以說
是圍繞著鐵路發展，１９１１年滿清政府宣布「鐵路國有」政策，全國掀起了聲勢浩大的保路運
動，革命人士趁機發動武裝起義，結束中國兩千多年的封建帝制。
　　北京站曾風光一時，歷史的車輪隨著一條一條鐵路的建設而不斷向前推進，雖然北京有５座
火車站，但現在的北京站仍承擔了相當多的發往全國各地的火車，盛載著南來北往的旅人，並處
於超負荷狀態，北京站已經在數次不堪重負中更新改建，但問題依舊大量遺留。北京市委書記蔡
奇曾就長安街規劃表示，要展現宏偉莊重的大國首都形象。車站是邁入城市大門的第一印象，北
京站地處二環沿線，就在長安街建國門南側，如何給乘客帶來更好體驗，仍任重道遠。

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