【聚焦人幣】人幣中間價逾三個月低，即期開市貶８５點子

《經濟通通訊社２日專訊》美元指數大幅反彈，人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６７０，

為１月２５日以來的逾３個月最低，較上個交易日貶２７７點子，連跌三個交易日。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開８５點子，報６﹒３５２４，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒３４３９。（ｃｔ）

