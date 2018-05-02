《經濟通通訊社２日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３６０２，較
上個交易日４時３０分收盤價跌１６３點子。全日在６﹒３５２４至６﹒３６５２之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１８４點子，報６﹒３５６６。
人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６７０，為１月２５日以來的逾３個月最低，較上個交易
日貶２７７點子，連跌三個交易日。（ｂｉ）
02/05/2018 17:14
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌１６３點子，報６﹒３６０２
《經濟通通訊社２日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３６０２，較
上個交易日４時３０分收盤價跌１６３點子。全日在６﹒３５２４至６﹒３６５２之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１８４點子，報６﹒３５６６。
人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６７０，為１月２５日以來的逾３個月最低，較上個交易
日貶２７７點子，連跌三個交易日。（ｂｉ）
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