【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌１６３點子，報６﹒３６０２

《經濟通通訊社２日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３６０２，較

上個交易日４時３０分收盤價跌１６３點子。全日在６﹒３５２４至６﹒３６５２之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１８４點子，報６﹒３５６６。

人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６７０，為１月２５日以來的逾３個月最低，較上個交易

日貶２７７點子，連跌三個交易日。（ｂｉ）

