《經濟通通訊社２日專訊》人民銀行今日開展２０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購
操作，中標利率為２﹒５５％，與前次持平。
今日有１１００億元７天期、７００億元１４天期、２００億元６３天期逆回購到期，即完
全對沖到期量，公開市場零回籠零投放。（ｅｙ）
02/05/2018 09:53
【人行收水】２０００億逆回購利率持平，今日零回籠零投放
《經濟通通訊社２日專訊》人民銀行今日開展２０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購
操作，中標利率為２﹒５５％，與前次持平。
今日有１１００億元７天期、７００億元１４天期、２００億元６３天期逆回購到期，即完
全對沖到期量，公開市場零回籠零投放。（ｅｙ）
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