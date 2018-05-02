《經濟通通訊社２日專訊》４月財新中國製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）錄得５１﹒１，
較上月輕微增長０﹒１個百分點，比預期的５０﹒９點高出０﹒２個百分點。
值得注意的是，出口訂單自２０１６年１１月以來首次出現萎縮。
財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生稱，４月財新中國製造業ＰＭＩ仍處於較
好景氣區間內，但由於出口形勢較嚴峻，經濟增長對內需的依賴度顯著上升。（ｅｙ）
02/05/2018 09:46
【聚焦數據】中國４月財新製造業ＰＭＩ回升至５１﹒１，好於預期
《經濟通通訊社２日專訊》４月財新中國製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）錄得５１﹒１，
較上月輕微增長０﹒１個百分點，比預期的５０﹒９點高出０﹒２個百分點。
值得注意的是，出口訂單自２０１６年１１月以來首次出現萎縮。
財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生稱，４月財新中國製造業ＰＭＩ仍處於較
好景氣區間內，但由於出口形勢較嚴峻，經濟增長對內需的依賴度顯著上升。（ｅｙ）
|國際動態02/05/2018
與fb鬧分歧 Whatsapp創辦人離職
|生財有道30/04/2018
【月結－先苦後甜】港股波動4月份累漲715點 5月料先跌後升
|中國故事30/04/2018
【FOCUS】台灣「補刀」中興試水溫 「火藥桶」形勢添詭譎
|國際動態30/04/2018
北韓豐溪里核試場 5月關閉
|興證快訊30/04/2018
電訊設備股
|生財有道27/04/2018
【一手銷售】規管條例實施5年助保障權益 發展商賣樓更公開透明
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰