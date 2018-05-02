【聚焦數據】中國４月財新製造業ＰＭＩ回升至５１﹒１，好於預期

《經濟通通訊社２日專訊》４月財新中國製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）錄得５１﹒１，

較上月輕微增長０﹒１個百分點，比預期的５０﹒９點高出０﹒２個百分點。

值得注意的是，出口訂單自２０１６年１１月以來首次出現萎縮。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生稱，４月財新中國製造業ＰＭＩ仍處於較

好景氣區間內，但由於出口形勢較嚴峻，經濟增長對內需的依賴度顯著上升。（ｅｙ）

