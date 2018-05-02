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即市新聞

02/05/2018 14:21

【ＦＯＣＵＳ】獅子行加入「搶錢」戰，現金ＶＳ磚頭或快分曉

　　【ＦＯＣＵＳ】「五窮之月」來臨，市場關注即將上演的中美高層貿易談判進展，以及聯儲
局議息動向之餘，或可從本港銀近期紛紛上調港元、美元定存利率尋找更多啟示。銀行不計成本
「搶錢」鎖定長線資金的動作，是否預示息魔即將駕臨香江，而美元定存息率直逼創歷史新低的
租金回報率，又是否寓意港樓升勢已到盡頭？

＊港元、美元存息節節看升＊

　　本港存款基礎最大的匯豐今起加入「攬存」戰局，新造６個月、一年期港元定存利率分別達
１﹒３５厘、１﹒６厘。坊間更進取者如渣打、工銀亞洲、星展香港，一年期港元定存利率分別
高至２﹒２厘、２﹒１８厘、２厘。
　　除了港元存息節節看升，美元定存年息更直撲３厘。其中，東亞（０００２３）美元一年期
定存利率高達２﹒６厘，幾乎看齊差餉物業估價署公布的１月份細單位２﹒７厘的租金回報率，
亦跑贏超級豪宅的１﹒９厘回報率。
　　據財資市場公會最新公布，與港人供樓息息相關的一個月Ｈｉｂｏｒ自４月底來的１﹒３厘
略回落，惟仍觸及「Ｈ按」封頂位；３個月Ｈｉｂｏｒ則續企２００８年底以來新高。
　　Ｈｉｂｏｒ飆升固然有近期新股凍資的影響，但龍頭大行匯豐的最新動作，再次印證平錢退
潮，資金成本易升難跌。

＊最優惠利率最快下月上調＊

　　以匯豐２０１７底淨息差１﹒４９％為例，瑞信預期其今年首季淨息差將擴至１﹒６７％，
花旗更預期其２０１９、２０２０年淨息差將分別升至１﹒８７％、１﹒９３％，正正反映匯豐
將受惠未來借貸成本上升的趨勢。
　　目前，一年期Ｈｉｂｏｒ與同期倫敦銀行同業拆息（ＬＩＢＯＲ）息差逾０﹒５厘，倘若聯
儲局一如預期於６月加息，港美息差將續擴闊，已跌穿１４００億元的本港銀行體系結餘如因走
資加速而跌穿５００億元關口，最優惠利率調整恐最早在６月出現。早前發表「樓市熾熱漩渦失
控，香港恐成下輪環球危機震央」的野村就預計，港銀本季內將調高最優惠利率０﹒２５厘。
　　不過，就在上周末，十大二手指標屋苑成交重上雙位數水平，多個豪宅新盤５月伊始亦齊躍
躍欲試搶攻，磚頭和現金到底誰更值得持有，可能很快將見分曉。（經濟通通訊社記者　俞瑾）

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