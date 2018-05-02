【貿易開戰】外交部：中美經貿對話符合兩國利益

《經濟通通訊社２日專訊》中美經貿對話舉行在即，中國外交部發言人華春瑩表示，通過磋

商去妥善解决分歧，維護中美經貿關係穩定的大局，無疑是符合中美兩國共同利益的。考慮到中

美經濟的體量及關係的複雜性，指望一次磋商來解决所有問題，可能不那麽現實。（ｌｃ）

