《經濟通通訊社２日專訊》中美經貿對話舉行在即，中國外交部發言人華春瑩表示，通過磋
商去妥善解决分歧，維護中美經貿關係穩定的大局，無疑是符合中美兩國共同利益的。考慮到中
美經濟的體量及關係的複雜性，指望一次磋商來解决所有問題，可能不那麽現實。（ｌｃ）
02/05/2018 17:12
【貿易開戰】外交部：中美經貿對話符合兩國利益
《經濟通通訊社２日專訊》中美經貿對話舉行在即，中國外交部發言人華春瑩表示，通過磋
商去妥善解决分歧，維護中美經貿關係穩定的大局，無疑是符合中美兩國共同利益的。考慮到中
美經濟的體量及關係的複雜性，指望一次磋商來解决所有問題，可能不那麽現實。（ｌｃ）
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