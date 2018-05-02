《經濟通通訊社２日專訊》新地（０００１６）旗下位於屯門的住宅項目「御半山
Ｍｏｕｎｔ Ｒｅｇｅｎｃｙ」，將於明日（３日）推出首張價單，涉及最少１０５伙單位，戶
型主要為一房半及兩房單位，售價會參考周邊物業及其樓盤質素。
有關項目於本周六（５日）開始收票及開放試範單位供客戶參觀，最快下周開售。
新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，項目二期有機會在下半年出售。（ｃｙ）
02/05/2018 16:00
【本港樓市】新地：屯門御半山明日開價，涉最少１０５個單位
《經濟通通訊社２日專訊》新地（０００１６）旗下位於屯門的住宅項目「御半山
Ｍｏｕｎｔ Ｒｅｇｅｎｃｙ」，將於明日（３日）推出首張價單，涉及最少１０５伙單位，戶
型主要為一房半及兩房單位，售價會參考周邊物業及其樓盤質素。
有關項目於本周六（５日）開始收票及開放試範單位供客戶參觀，最快下周開售。
新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，項目二期有機會在下半年出售。（ｃｙ）
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