【本港樓市】一幅位於新界屯門小冷水路地皮以２７﹒５億元批出

《經濟通通訊社２日專訊》地政總署今日（２日）公布，一幅位於新界屯門第４９區小冷水

路的屯門市地段第５４４號的用地，以２７﹒５億元批予Ｗｅｓｔｌｉｎｋ Ｉｎｖｅｓｔｍｅ

ｎｔｓ（母公司：Ｇｏｏｄｍａｎ ＨＫ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ），批租期為５０年。

屯門市地段第５４４號的地盤面積約為３１６６７平方米，指定作物流發展用途。最低及最

高的樓面面積分別為４７５０１平方米及７９１６７﹒５平方米。（ｃｙ）

