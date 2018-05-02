《經濟通通訊社２日專訊》地政總署今日（２日）公布，一幅位於新界屯門第４９區小冷水
路的屯門市地段第５４４號的用地，以２７﹒５億元批予Ｗｅｓｔｌｉｎｋ Ｉｎｖｅｓｔｍｅ
ｎｔｓ（母公司：Ｇｏｏｄｍａｎ ＨＫ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ），批租期為５０年。
屯門市地段第５４４號的地盤面積約為３１６６７平方米，指定作物流發展用途。最低及最
高的樓面面積分別為４７５０１平方米及７９１６７﹒５平方米。（ｃｙ）
02/05/2018 17:15
【本港樓市】一幅位於新界屯門小冷水路地皮以２７﹒５億元批出
《經濟通通訊社２日專訊》地政總署今日（２日）公布，一幅位於新界屯門第４９區小冷水
路的屯門市地段第５４４號的用地，以２７﹒５億元批予Ｗｅｓｔｌｉｎｋ Ｉｎｖｅｓｔｍｅ
ｎｔｓ（母公司：Ｇｏｏｄｍａｎ ＨＫ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ），批租期為５０年。
屯門市地段第５４４號的地盤面積約為３１６６７平方米，指定作物流發展用途。最低及最
高的樓面面積分別為４７５０１平方米及７９１６７﹒５平方米。（ｃｙ）
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