【企業盈警】巨騰國際（０３３３６）料首６個月盈轉虧

《經濟通通訊社２日專訊》巨騰國際（０３３３６）發盈警，料截至２０１８年６月３０日

止六個月業績將盈轉虧，主要由於（ｉ）位於江蘇省吳江經濟技術開發區的生產設施搬遷出現未

能預計的延遲，導致集團勞工成本及製造費用上升；（ｉｉ）人民幣升值導致集團的營運成本增

加；（ｉｉｉ）於期間撇銷不能再使用之模具。

該公司將於８月底前公布業績。（ｇｌ）

