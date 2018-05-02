【企業盈警】僑洋國際（８０７０）料首季錄得虧損，銷售成本增加

《經濟通通訊社２日專訊》僑洋國際（０８０７０）發盈警，料截至２０１８年３月３１日

止３個月將錄得股東應佔虧損，主要源自（ｉ）產品原材料增加令銷售成本增加；（ｉｉ）為配

合集團業務及市場擴張，銷售及分銷，以及行政開支增加。

公司第一季度業績預期於下周一（７日）刊發。（ｇｌ）

