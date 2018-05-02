《經濟通通訊社２日專訊》僑洋國際（０８０７０）發盈警，料截至２０１８年３月３１日
止３個月將錄得股東應佔虧損，主要源自（ｉ）產品原材料增加令銷售成本增加；（ｉｉ）為配
合集團業務及市場擴張，銷售及分銷，以及行政開支增加。
公司第一季度業績預期於下周一（７日）刊發。（ｇｌ）
02/05/2018 08:40
【企業盈警】僑洋國際（８０７０）料首季錄得虧損，銷售成本增加
《經濟通通訊社２日專訊》僑洋國際（０８０７０）發盈警，料截至２０１８年３月３１日
止３個月將錄得股東應佔虧損，主要源自（ｉ）產品原材料增加令銷售成本增加；（ｉｉ）為配
合集團業務及市場擴張，銷售及分銷，以及行政開支增加。
公司第一季度業績預期於下周一（７日）刊發。（ｇｌ）
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