【港匯弱勢】野村：港銀爭存款競爭加劇予中銀買入，維持次季加息

《經濟通通訊社３日專訊》野村證券發表報告指，金管局於４月份向銀行體系抽走資金

５１０億元，該行發現本港存款息率上升，以一年期定存計算，由４月份的１﹒０２％，升至現

時的１﹒４２％。

該行挑選了本港五間銀行，包括中銀香港（０２３８８）、恆生銀行（０００１１）、渣打

（０２８８８）、大新銀行（０２３５６）及匯豐銀行，匯豐更首次將一年期定存升至１﹒２％

，而本港拆息持續攀升，但仍低於ＬＩＢＯＲ，反映未來有上升空間。一個同業月拆息升至１﹒

２５％、三個月拆息升至１﹒６２％，與ＬＩＢＯＲ息差分別為６６點子或７４點子，料存息及

ＨＩＢＯＲ均有上升空間。

野村維持今年第二季本港會加（Ｐ）優惠利率，每加（Ｐ）２５點子，銀行息差會擴大３個

點子。野村認為，中銀會有更主動的存款策略，以及有潛力改善貸款定價，維持中銀「買入」評

級。

野村料中銀今年息差按年擴６點子至１﹒６３％，恆生擴２點子至１﹒９６％，較看好中銀

多於恆生，恆生評級「減持」，料中銀盈利能力較強。（ｃｙ）



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