《經濟通通訊社３日專訊》據外電報道，美國總統特朗普正在考慮簽署行政令，限制部分中
國企業在美國銷售電訊設備，目標可能針對華為及中興通訊（００７６３）。
美國財長努欽為首的團隊本周將前往北京，討論不斷惡化的中美貿易關係，在此之前美國國
會及華府曾向美國企業施壓，要求他們停止銷售華為及中興通訊的產品，稱他們的產品可能會被
用來從事間諜活動。
白宮國家安全委員會發言人表示，不會回應單一行動，但保護關鍵基礎設施，包括與關鍵基
礎設施相關的供應鏈，對美國國家及公眾安全是至關重要。（ｍｎ）（ｚｚ）
03/05/2018 08:28
【禁制中興】據報美國考慮限制中國電訊企業，或針對華為及中興
《經濟通通訊社３日專訊》據外電報道，美國總統特朗普正在考慮簽署行政令，限制部分中
國企業在美國銷售電訊設備，目標可能針對華為及中興通訊（００７６３）。
美國財長努欽為首的團隊本周將前往北京，討論不斷惡化的中美貿易關係，在此之前美國國
會及華府曾向美國企業施壓，要求他們停止銷售華為及中興通訊的產品，稱他們的產品可能會被
用來從事間諜活動。
白宮國家安全委員會發言人表示，不會回應單一行動，但保護關鍵基礎設施，包括與關鍵基
礎設施相關的供應鏈，對美國國家及公眾安全是至關重要。（ｍｎ）（ｚｚ）
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