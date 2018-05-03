【貿易開戰】美國貿易代表團抵華，特朗普推特發文冀尋求公平貿易

《經濟通通訊社３日專訊》美國貿易代表團今日抵達北京之際，美國總統特朗普在

Ｔｗｉｔｔｅｒ上表示，「我們的財金貿易團隊正在中國，尋求就公平的貿易環境進行協商。」

特朗普稱，期待不遠的將來可與中國國家主席習近平見面，認為兩人將能保持良好關係。

（ｍｎ）

