《經濟通通訊社３日專訊》美國貿易代表團今日抵達北京之際，美國總統特朗普在
Ｔｗｉｔｔｅｒ上表示，「我們的財金貿易團隊正在中國，尋求就公平的貿易環境進行協商。」
特朗普稱，期待不遠的將來可與中國國家主席習近平見面，認為兩人將能保持良好關係。
（ｍｎ）
03/05/2018 13:17
【貿易開戰】美國貿易代表團抵華，特朗普推特發文冀尋求公平貿易
《經濟通通訊社３日專訊》美國貿易代表團今日抵達北京之際，美國總統特朗普在
Ｔｗｉｔｔｅｒ上表示，「我們的財金貿易團隊正在中國，尋求就公平的貿易環境進行協商。」
特朗普稱，期待不遠的將來可與中國國家主席習近平見面，認為兩人將能保持良好關係。
（ｍｎ）
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