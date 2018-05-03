【貿易開戰】全球最大油籽加工商：中國已禁購美國大豆

《經濟通通訊社３日專訊》全球最大油籽加工商Ｂｕｎｇｅ行政總裁Ｓｏｒｅｎ

Ｓｃｈｒｏｄｅｒ表示，在美中貿易糾紛中，中國基本上已停止購買美國大豆。

他稱，中國目前主要向加拿大及巴西入口大豆，並非常刻意不從美國購買任何東西。而自中

國計劃對美國農產品徵收２５％進口關稅後，市場已停止進行相關的買賣以等待措施生效，相信

這個情況很可能會持續下去。

美國農業部數據顯示，截至４月１９日的兩周內，中國取消６﹒２６９萬公噸美國大豆採購

量。（ｍｎ）（ｚｚ）

