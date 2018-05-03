【新股上市】平安好醫生暗盤現報６７﹒２元，高招股價近２３％

《經濟通通訊社３日專訊》由平保（０２３１８）分拆的平安健康醫療科技（簡稱平安好醫

生）（０１８３３）明日（４日）掛牌，該股現於耀才證券暗盤交易系統中，報６７﹒２元，比

招股價５４﹒８元高出２２﹒６３％。

每手１００股，若不計手續費，每手賺１２４０元。

該股以招股價範圍（５０﹒８元至５４﹒８元）的上限定價。香港公開發售認購６８﹒０２

億股，相當超額認購約６５３倍。香港公開發售一手中籤率６０％，認購５０手才能穩中一手。

（ａｌ）

