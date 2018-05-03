【大灣區】吳天海：區內需解決自身缺陷，例如自由過境問題

《經濟通通訊社３日專訊》香港總商會主席吳天海出席大灣區論壇時表示，粵港澳大灣區與

世界其餘兩個大灣區相比有一個很大的缺陷，就是有邊界問題，人員不能自由過境，認為該缺陷

相當嚴重。

吳天海表示，不少在深圳的創業家選擇深圳而非香港，原因是成本較低，又可吸納全國精英

人才，而在香港成立公司時需要的資金亦較多。

另外，吳天海又指，深圳亦有土地問題，如非住宅用地到期後如何續約，而投資及再投資該

些用地亦是大灣區需要考慮解決的。（ｄｌ）

