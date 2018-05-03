《經濟通通訊社３日專訊》香港總商會主席吳天海出席大灣區論壇時表示，粵港澳大灣區與
世界其餘兩個大灣區相比有一個很大的缺陷，就是有邊界問題，人員不能自由過境，認為該缺陷
相當嚴重。
吳天海表示，不少在深圳的創業家選擇深圳而非香港，原因是成本較低，又可吸納全國精英
人才，而在香港成立公司時需要的資金亦較多。
另外，吳天海又指，深圳亦有土地問題，如非住宅用地到期後如何續約，而投資及再投資該
些用地亦是大灣區需要考慮解決的。（ｄｌ）
03/05/2018 12:55
【大灣區】吳天海：區內需解決自身缺陷，例如自由過境問題
《經濟通通訊社３日專訊》香港總商會主席吳天海出席大灣區論壇時表示，粵港澳大灣區與
世界其餘兩個大灣區相比有一個很大的缺陷，就是有邊界問題，人員不能自由過境，認為該缺陷
相當嚴重。
吳天海表示，不少在深圳的創業家選擇深圳而非香港，原因是成本較低，又可吸納全國精英
人才，而在香港成立公司時需要的資金亦較多。
另外，吳天海又指，深圳亦有土地問題，如非住宅用地到期後如何續約，而投資及再投資該
些用地亦是大灣區需要考慮解決的。（ｄｌ）
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