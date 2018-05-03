【小米上市】霍建寧：不能透露長和會否入股小米

《經濟通通訊社３日專訊》長和（００００１）與小米合作全球策略聯盟，該策略聯盟包括

在長和全球的電訊與零售部門銷售小米智能手機、智能硬件和生活方式產品。

長和集團聯席董事總經理霍建寧被問到長和會否入股小米？霍氏表示，對入股小米有興趣，

強調小米是一間好公司，但不能再回應，「諗也不能諗」。

他稱要等待小米集團公布招股書再講，又指不會評論有關小米集團上市事宜，他不是故意選

擇小米遞交表格申請上市的日子宣布其合組策略聯盟，只是剛好撞正今日。（ｊｎ）

