《經濟通通訊社３日專訊》長和（００００１）與小米合作全球策略聯盟，該策略聯盟包括
在長和全球的電訊與零售部門銷售小米智能手機、智能硬件和生活方式產品。
長和集團聯席董事總經理霍建寧被問到長和會否入股小米？霍氏表示，對入股小米有興趣，
強調小米是一間好公司，但不能再回應，「諗也不能諗」。
他稱要等待小米集團公布招股書再講，又指不會評論有關小米集團上市事宜，他不是故意選
擇小米遞交表格申請上市的日子宣布其合組策略聯盟，只是剛好撞正今日。（ｊｎ）
03/05/2018 16:40
【小米上市】霍建寧：不能透露長和會否入股小米
《經濟通通訊社３日專訊》長和（００００１）與小米合作全球策略聯盟，該策略聯盟包括
在長和全球的電訊與零售部門銷售小米智能手機、智能硬件和生活方式產品。
長和集團聯席董事總經理霍建寧被問到長和會否入股小米？霍氏表示，對入股小米有興趣，
強調小米是一間好公司，但不能再回應，「諗也不能諗」。
他稱要等待小米集團公布招股書再講，又指不會評論有關小米集團上市事宜，他不是故意選
擇小米遞交表格申請上市的日子宣布其合組策略聯盟，只是剛好撞正今日。（ｊｎ）
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