【港匯弱勢】港匯再逼近７﹒８５，工銀２﹒１８厘吸長錢

港元短期拆息在月結過後回落，令港美息差擴闊，港匯應聲回軟，昨日（２日）曾低見

７﹒８４９８，距離７﹒８５港元的弱方兌換保證水平僅相差２點子。財資界預計，隨著大型新

股凍結資金即將釋放，料拆息有機會進一步下跌，屆時港匯將再度貼近７﹒８５。

昨日再有三港銀上調定期存款利率吸錢，暫時以工銀亞洲３８８日（即接近１３個月）的

８０萬元定存最高息，年利率達２﹒１８厘，惟客戶需於過去１２個月內未曾持有該行帳戶，或

只持有信用卡帳戶，而資金亦需為全新資金。《香港經濟日報》

