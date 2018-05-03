港元短期拆息在月結過後回落，令港美息差擴闊，港匯應聲回軟，昨日（２日）曾低見
７﹒８４９８，距離７﹒８５港元的弱方兌換保證水平僅相差２點子。財資界預計，隨著大型新
股凍結資金即將釋放，料拆息有機會進一步下跌，屆時港匯將再度貼近７﹒８５。
昨日再有三港銀上調定期存款利率吸錢，暫時以工銀亞洲３８８日（即接近１３個月）的
８０萬元定存最高息，年利率達２﹒１８厘，惟客戶需於過去１２個月內未曾持有該行帳戶，或
只持有信用卡帳戶，而資金亦需為全新資金。《香港經濟日報》
03/05/2018 08:22
【港匯弱勢】港匯再逼近７﹒８５，工銀２﹒１８厘吸長錢
港元短期拆息在月結過後回落，令港美息差擴闊，港匯應聲回軟，昨日（２日）曾低見
７﹒８４９８，距離７﹒８５港元的弱方兌換保證水平僅相差２點子。財資界預計，隨著大型新
股凍結資金即將釋放，料拆息有機會進一步下跌，屆時港匯將再度貼近７﹒８５。
昨日再有三港銀上調定期存款利率吸錢，暫時以工銀亞洲３８８日（即接近１３個月）的
８０萬元定存最高息，年利率達２﹒１８厘，惟客戶需於過去１２個月內未曾持有該行帳戶，或
只持有信用卡帳戶，而資金亦需為全新資金。《香港經濟日報》
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